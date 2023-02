Superbonus: Turco (M5s), governo abbandona imprese piegandosi a Eurostat

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Cittadini, imprese dell'edilizia, professionisti e operatori vari sappiano che sul superbonus il governo non ha fatto e non sta facendo nulla, né in Italia, né in Europa, per tutelare l'agevolazione e tutta la filiera produttiva. A quanto pare, nelle ultime ore, Eurostat ha deciso di interpretare in maniera restrittiva i crediti d'imposta cedibili, quelli alla base del duperbonus e degli altri bonus edilizi, qualificandoli come produttivi di debito pubblico. Questa posizione, che renderebbe più complicato garantire la libera circolazione dei crediti stessi, peraltro contrasta con quanto Eurostat sostenne nel 2021, accreditando i crediti d'imposta cedibili come una minore entrata per lo Stato. Il governo, confermando quanto fatto con una legge di Bilancio che più austera non si può, si è genuflesso alla tecnocrazia europea non rivelandosi capace, o non avendo intenzione, di far valere tutte le argomentazioni necessarie ad accreditare l'interpretazione più favorevole per la classificazione dei crediti fiscali cedibili, come accaduto negli anni precedenti grazie al costante pressing del M5s. Il tutto, peraltro, proprio mentre oggi l'Ance lancia l'allarme su 25 mila imprese e 130 mila posti di lavoro a rischio se non si sblocca la cessione dei crediti d'imposta; e proprio nello stesso giorno in cui commercialisti, ingegneri e costruttori chiedono una stabilizzazione dei bonus edilizi e del meccanismo della cessione dei crediti fiscali per sostenere quel piano industriale per la casa che serve a migliorare il patrimonio edilizio italiano e a far pagare bollette meno costose, anche in vista degli obiettivi della direttiva europea sulle case green. Le categorie produttive ne prendano atto: Governo e maggioranza di centrodestra le hanno completamente abbandonate". Lo comunica in una nota il senatore Mario Turco, vicepresidente del M5s. (Com)