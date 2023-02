Roma: Masi (Fd'), Multiservizi passo importante ma iter incerto per lavori a tempo determinato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'acquisizione da parte di Ama delle quote di Roma Multiservizio "è un passo importante per molti lavoratori, ma ci auguriamo possano essere rassicurati anche gli oltre quattrocento lavoratori, soprattutto donne, che in questi anni hanno svolto la propria mansione con contratto a tempo determinato, acquisendo esperienza e svolgendo un importante compito per Roma Capitale". Lo afferma in una nota la consigliera capitolina di Fratelli d'Italia, Mariacristina Masi. "È stato approvato un nostro ordine del giorno che chiede di valutare la possibilità di prelazione nelle nuove assunzioni - aggiunge -. Sarebbe infatti paradossale che si procedesse a nuove assunzioni mettendo da parte chi, in questi anni, ha lavorato con dedizione anche se da interinale, in settori anche molto delicati, che necessitano di professionalità ed esperienza". (Com)