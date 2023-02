Assicurazioni: Bitonci, sistema "Card" tutela consumatori e compagnie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'applicazione della convenzione 'Card' è uno strumento volto a tutelare i consumatori che, in caso di sinistro, possono rivolgersi direttamente alla propria compagnia assicurativa. Il governo ha deciso di non derogare la norma al 1 gennaio 2023 della legge sulla concorrenza 2021, per salvaguardare gli interessi dei contraenti ed evitare la concorrenza sleale da parte delle compagnie estere, che non aderiscono al sistema 'Card'. Rispettata anche la volontà di Ivass (Istituto per la vigilanza delle assicurazioni). Seguiremo con attenzione il monitoraggio". Lo ha dichiarato il sottosegretario delle Imprese e del made in Italy, Massimo Bitonci, rispondendo in Aula, al Senato, ad un'interrogazione parlamentare sul tema.(Rin)