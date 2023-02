Lazio 2023: Ciaccheri (Sce), lista verdi sinistra operazione importante per destino Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito alla costituzione del coordinamento tra i gruppi capitolini di Sinistra civica ecologista (Sce) ed Europa verde ecologista, Amedeo Ciaccheri, presidente del Municipio Roma VIII e portavoce di Sinistra civica ecologista (Sce), in una nota afferma: "Oggi nasce una iniziativa politica importante". "Siamo purtroppo abituati alla retorica della dimensione collettiva, ma pochi che la praticano davvero - prosegue -. Inauguriamo stamattina un coordinamento federativo tra due forze politiche che hanno condotto in maniera differente la campagna elettorale delle ultime amministrative, ma che hanno trovato sulla cultura politica, sulla convergenza di intenti, lo spirito di costruire un pezzo di lavoro comune per la città, per il Campidoglio e a rafforzamento della maggioranza e del sindaco Gualtieri, per i territori della città, dove le maggioranze municipali trovano oggi dentro questa connessione un punto di riferimento che ha idee chiare sullo sviluppo della città del futuro, sullo sviluppo del Paese del futuro". (segue) (Com)