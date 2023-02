Lazio 2023: Ciaccheri (Sce), lista verdi sinistra operazione importante per destino Regione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questo avviene in un momento importante per il destino della Regione Lazio - sottolinea Ciaccheri -. Queste forze politiche sono in campo insieme per promuovere un'idea di quello che sarà il futuro della regione Lazio e un'idea di comunità rispetto a quali sono i punti focali che vediamo nel futuro. Non c'è un futuro se non sui capisaldi della giustizia sociale e della giustizia ambientale e climatica e questo deve diventare pratica politica come sta già avvenendo dentro l'Assemblea capitolina e nei nostri Municipi, anche nelle altre sedi istituzionali. C'è un dato di novità - aggiunge - ovvero costruire anche dall'Italia delle esperienze che comincino a declinare un nuovo modello di costruzione delle reti che fa forza sul meccanismo confederativo e valorizza il tema dell'unione. Dobbiamo provare a costruire sullo schema della confederazione una pratica politica. La nostra città avrà a che fare nei prossimi mesi con una scelta sul modello di sviluppo e della declinazione materiale e pragmatica degli investimenti che Pnnr e Giubileo avranno a che fare con i nostri territori. Il modello di sviluppo - conclude - non è un terreno neutro e questa coalizione ha un'idea ben chiara su quale modello di sviluppo promuovere e anche cosa dobbiamo dismettere del passato della nostra città. E l'innovazione più forte per la città può nascere da qua". (Com)