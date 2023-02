Ghana: esercito, non siamo coinvolti in attacchi ai civili di Bakwu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esercito del Ghana ha smentito ufficialmente le voci di un suo coinvolgimento nelle violenze che hanno portato all'uccisione di almeno 10 persone nella città settentrionale di Bawku, vicino al confine con il Burkina Faso. In dichiarazioni alla stampa, alti ufficiali militari hanno respinto queste responsabilità, dopo aver in precedenza rilasciato una nota in cui hanno invitato a desistere dall'indossare uniformi militari, aggiungendo di aver arrestato una persona per aver riverniciato un veicolo con colori militari a Bawku più di un mese fa. Testimoni oculari hanno detto alla "Bbc" di aver visto uomini armati in uniforme militare inseguire e sparare ai civili nella giornata di ieri. Hanno aggiunto che nel solo distretto Missiga di Bawku, otto persone sono state uccise, tra cui un ragazzo di 12 anni che è stato bruciato vivo in un silo di grano dove si era rifugiato. L'accusa all'esercito è stata formulata anche da un deputato locale, Mahama Ayariga, che ha condannato gli incidenti e chiesto l'avvio di un'inchiesta. (Res)