Autonomia: sms di Salvini ai suoi, "un'altra promessa mantenuta"

23 luglio 2021

- "Efficienza, merito, innovazione, lavoro, più diritti per tutti i cittadini in tutta Italia, meno scuse per i politici ladri o incapaci. Autonomia approvata in Consiglio dei ministri, altra promessa mantenuta". Sarebbe questo, a quanto si apprende, il testo del messaggio che il vicepremier e ministro Matteo Salvini ha inviato nelle chat dei parlamentari e dei consiglieri regionali della Lega, dopo l’approvazione in Cdm del ddl sull’Autonomia indifferenziata. (Rin)