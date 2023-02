Riforme: Fontana cita Calamandrei, rimettere ogni giorno dentro la Costituzione il combustibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tema delle riforme costituzionali "è dibattuto da decenni, ancorché la Costituzione sia stata oggetto nel tempo di decine di modifiche attuate secondo i modi e le procedure previsti dai Padri costituenti". Lo afferma il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, nel messaggio inviato al convegno, presso la sala della Regina di Montecitorio, "La sfida delle riforme costituzionali", appuntamento promosso dal Centro studi Nazione futura, Osservatorio indipendente riforme istituzionali. "Piero Calamandrei, consapevole della necessità di questi mutamenti, sottolineò in un suo celebre discorso del 1955, con un’espressione quanto mai efficace, che 'la Costituzione non è una macchina che una volta messa in moto va avanti da sé. La Costituzione è un pezzo di carta, la lascio cadere e non si muove: bisogna ogni giorno rimetterci dentro il combustibile; bisogna metterci dentro l’impegno, lo spirito, la volontà di mantenere queste promesse, la propria responsabilità'. Ne consegue - prosegue la terza carica dello Stato - che ogni cittadino dovrebbe sempre sentirsi coinvolto nella vita politica affinché le istituzioni non siano mai lasciate sole di fronte alla sfida delle riforme. Di qui anche l’alto valore assunto anche da iniziative come questa, che nascono dalla società civile, coinvolgendo tanti giovani nella elaborazione e nella condivisione di idee e proposte. Il vostro lavoro di studio, approfondimento e comparazione, la capacità che avete di coinvolgere anche esperti, nonché le proposte specifiche che maturerete, potranno essere preziosi contributi per il lavoro del legislatore. Sarà un ulteriore modo - conclude Fontana - per dare concretezza e valore al principio della 'sovranità popolare' solennemente affermato dalla nostra Costituzione".(Rin)