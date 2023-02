Ucraina: von der Leyen su percorso adesione Ue, velocità e ambizione di Kiev sono impressionanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La velocità, l’ambizione e la determinazione mostrate dall’Ucraina verso l’adesione all’Unione europea, nel corso di una guerra terribile, sono impressionanti. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in conferenza stampa con il premier ucraino, Denys Shmyhal, a Kiev. “Ogni candidato è diverso. Alcuni sono più veloci, altri più lenti, alcuni fanno addirittura passi indietro”, ma “è impressionante quanto il governo ucraino sia ben organizzato”, ha detto von der Leyen. L’Ucraina ha registrato buoni risultati nell’attuazione delle riforme, ha aggiunto. “Il processo non è standardizzato ma il risultato lo è. La Commissione aiuta come può. Abbiamo una grande esperienza con i processi di adesione”, ha proseguito von der Leyen. (Kiu)