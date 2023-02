© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale della Costa Rica ha fissato al 2,7 per cento le previsioni di crescita dell'economia nazionale per il 2023, con un ulteriore accelerata al 3,5 per cento per l'anno prossimo. Nel rapporto, che conferma le stime sulla crescita del pil 2023 fatte a ottobre scorso, si pronostica inoltre un rientro dell'inflazione sotto il tetto del 4 per cento, entro dicembre. (Mec)