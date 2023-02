Ucraina: ministro Tajani, un tavolo di pace entro 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un tavolo di pace entro il 2023 per l’Ucraina, “dove non invieremo carri armati, ma solo armi difensive”. Lo ha dichiarato il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani ospite a “Casa Italia”, in onda il 3 febbraio. Intervistato dal direttore di “Rai Italia”, Fabrizio Ferragni Tajani ha inoltre affermato: “Fare sistema è fondamentale a sostegno dei nostri cittadini, ma anche per i tanti italiani che vivono all’estero”. Tanti gli argomenti trattati, anche la candidatura di Roma per l’Expo 2030: “italiani all’estero, fate il tifo per Roma e l’Italia”.(Res)