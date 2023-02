Usa: "The Economist" analizza "l'ambizioso" piano di Biden per rimodellare l'economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli ultimi due anni il Congresso degli Stati Uniti ha approvato tre disegni di legge su infrastrutture, chip semiconduttori e aree verdi che metteranno a disposizione duemila miliardi di dollari per rimodellare l'economia. L'idea è che, con l'azione del governo, gli Stati Uniti possano allo stesso tempo reindustrializzarsi, rafforzare la sicurezza nazionale, rilanciare i luoghi abbandonati e ridurre drasticamente le proprie emissioni di carbonio. Il settimanale britannico "The Economist" la definisce la politica industriale "più ambiziosa" del Paese da molti decenni. Per il settimanale, le conseguenze di un piano gigantesco che ha così tanti obiettivi disparati potrebbero non diventare chiare per molti anni. Tuttavia, per la sua realizzazione, secondo il "The Economist", devono accadere tre cose. In primis, lo sforzo per rafforzare l'industria nazionale deve essere accompagnato da un programma sostenuto di diplomazia commerciale. In secondo luogo, i sussidi statali dovrebbero orientarsi verso tecnologie che non sono ancora commercialmente valide, come nuovi tipi di reattori nucleari e la cattura e lo stoccaggio del carbonio. E infine la necessità degli Stati Uniti di riformare le sue leggi sui permessi affinché possa costruire nuove infrastrutture sovvenzionate. In ogni caso, il progetto del presidente statunitense Joe Biden per rimodellare l'economia cambierà profondamente l'America; magari aiutandola ad ad affrontare una Cina autoritaria, impedendo agli elettori di abbracciare una politica più radicale e distruttiva e sfidando le previsioni più negative sugli effetti del cambiamento climatico. Tuttavia, il settimanale "The Economist" ci mette in guardia: "È audace credere che il modo per far fronte a tre problemi troppo difficili da affrontare separatamente sia affrontarli tutti insieme".(Rel)