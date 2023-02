Ucraina: von der Leyen, con governo Kiev abbiamo discusso come integrare le nostre economie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il collegio della Commissione europea e il governo ucraino hanno discusso come integrare ulteriormente le rispettive economie. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in conferenza stampa con il premier ucraino, Denys Shmyhal, a Kiev. La presidente ha illustrato cinque passaggi importanti per un’integrazione dell’Ucraina nel mercato unico. Tra questi punti c’è, innanzitutto, “l’inclusione del Paese in una serie di programmi chiave europei”, per esempio quello sulla giustizia, quello per i cittadini e la possibilità per le imprese ucraine di unirsi alle reti di business europee. In secondo luogo, è stata stabilita “una roadmap per migliorare l’accesso al mercato unico”. Il terzo punto riguarda invece il commercio. “L’anno scorso abbiamo sospeso le tariffe doganali alle importazioni ucraine. Abbiamo proposto di estendere la misura di un altro anno”, ha spiegato la presidente della Commissione Ue. Il quarto punto concerne i corridoi di solidarietà: “Ci hanno aiutato a esportare il grano e altri prodotti ucraini. Si contano 45 milioni di tonnellate di prodotti trasportati” ed “è stato mobilizzato un miliardo di euro per rafforzare i corridoi”. Il quinto passaggio è quello che riguarda il free roaming. “Gli operatori delle telecomunicazioni hanno già siglato un accordo per estenderlo di altri sei mesi”, ha detto von der Leyen. In ultimo luogo, la presidente della Commissione ha ricordato che “i cittadini europei hanno accolto gli ucraini a braccia e cuori aperti”, con l’attivazione della direttiva per la protezione temporanea “in una settimana dall’inizio dell’invasione”. “Circa quattro milioni di ucraini sono attualmente in Ue e 750 mila bambini vanno a scuola in Ue”, ha specificato. (Kiu)