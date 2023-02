Energia: Bergamotto, calo delle bollette, ossigeno per le imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Soddisfazione” del sottosegretario alle Imprese e al Made in Italy, Fausta Bergamotto, nell’apprendere del calo del 34,2 per cento del costo del gas, con conseguente ripercussione sulle bollette. “E’ un’ottima notizia per tutti i consumatori che stanno faticando ad arrivare alla fine del mese, ma è un’ottima notizia anche e soprattutto per le imprese, che con gli aumenti di luce e gas sono state messe in ginocchio. Con la delega ai tavoli di crisi, conosco purtroppo da vicino i principali problemi delle aziende che in questo momento sono in difficoltà. Un dato comune di negatività è costituito proprio dal costo di approvvigionamento energetico. I dati di Arera”, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, “fanno ben sperare per una ripartenza economica del Paese. Senza giri di parole”, conclude il sottosegretario al Mimit, “possiamo dire che questa è una vittoria del Governo Meloni”. (Rin)