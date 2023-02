Bosnia: in Repubblica Srpska uno dei più grandi parchi solari d'Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Bosnia Erzegovina avverrà la costruzione di uno dei più grandi parchi solari d'Europa. Lo riporta il sito informativo "Klix", secondo cui oggi il governo della Repubblica Srpska (entità serba del Paese) ha dato la concessione per la costruzione e l'utilizzo di un parco solare nella città di Nevesigne alla società Etmax, di Banja Luka. Il progetto ha un valore di 880 milioni di marchi convertibili (circa 450 milioni di euro). "Il termine per la progettazione è di due anni e il termine per l'esecuzione dei lavori è di quattro anni", ha affermato il direttore dell'azienda incaricata dei lavori, Sinisa Maksimovic, il quale ha aggiunto che la capacità totale dell'impianto fotovoltaico prevista è di 500 megawattora. Maksimovic ha aggiunto che la società è tenuta a pagare al governo della Repubblica Srpska un canone una tantum di circa 7 milioni di marchi (circa 3,6 milioni di euro) oltre a una quota su ogni chilowattora di energia prodotta. (Seb)