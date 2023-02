Autonomia: Centinaio, primo atto Italia federale voluta da Lega

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Inizia oggi il percorso di riforma dello Stato, che avevamo promesso in campagna elettorale. Con l'approvazione in Consiglio dei ministri del disegno di legge sull'Autonomia proposto dal ministro Calderoli, la maggioranza pone la prima pietra di quell'Italia federale che è da sempre tra gli obiettivi fondativi della Lega". Lo afferma il vicepresidente del Senato, Gian Marco Centinaio. "Finalmente diamo una prima risposta ai cittadini di Lombardia e Veneto, che con i referendum del 2017 ci avevano chiesto di poter gestire sul territorio alcuni importanti servizi", prosegue il senatore leghista. "Sappiamo che c'è ancora strada da fare, ma non siamo mai stati così vicini al raggiungimento di questo traguardo". Il testo approvato oggi "contiene importanti garanzie per tutto il Paese, da Nord a Sud. Con la definizione dei Lep, infatti, tutti i cittadini potranno finalmente contare su standard di qualità minimi, che le Regioni o lo Stato dovranno garantire in settori importanti, come istruzione e trasporti. Altro che spaccare l'Italia, così potrà fare un passo avanti tutta insieme", conclude Centinaio.(Rin)