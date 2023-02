Terremoto: incontro tra commissario Castelli e Unioncamere (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Prosegue la collaborazione fruttuosa a favore delle imprese delle quattro regioni colpite dagli eventi sismici", sottolinea il presidente di Unioncamere, Andrea Prete, che aggiunge: "Per far rinascere le economie di queste aree, la strada maestra è il sostegno all'impresa. La ripartenza e la rigenerazione delle aree dei terremoti dell'Appennino centrale dipendono dalla capacità di riattivare le potenzialità economiche e la vitalità sociale di territori da sempre operosi, nel ricreare le convenienze per vivere, lavorare, investire e fare impresa nei borghi e nelle città dell'Appennino centrale, ricchi non solo di storia e bellezza, ma anche di vocazioni produttive e competenze". Vista la capillarità della presenza del sistema camerale a livello locale, si è concordato di proseguire nel percorso di collaborazione, avviato con il Piano nazionale complementare per le aree sisma, per facilitare la realizzazione di interventi a favore delle Pmi. (Rin)