Decreto Ong: Bonafè (Pd), è solo propaganda su pelle migranti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il decreto Ong "è soltanto un atto di propaganda: è palesemente non conforme agli obblighi internazionali in materia di diritti umani, come abbiamo più volte segnalato e come oggi certifica anche lo stesso Consiglio d'Europa, e non introduce alcuna politica efficace di gestione dei flussi migratori. E' evidente che con questo decreto il governo voglia distrarre l'opinione pubblica dai problemi reali come il carovita e la crisi energetica". Lo afferma in una nota la vicepresidente dei deputati del Partito democratico, Simona Bonafè. (Com)