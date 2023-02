Sanità: Schillaci, piena equiparazione specializzandi medici e non? Servono risorse e intervento legislativo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quella della disparità di trattamento tra specializzandi medici e non medici è questione "molto risalente" e causata forse "dalla mancanza di adeguate risorse finanziarie". Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci, nel corso del question time in Senato rispondendo a un'interrogazione sulle disparità di trattamento tra specializzandi medici e non medici (Pd). Infatti, "sin dal 2015 si è instaurato un significativo filone di contenzioso", ha spiegato per poi aggiungere che la legge 401 del 2000 "non ha individuato una congrua copertura economica" e che per la "piena equiparazione dei diversi professionisti non si può prescindere da un intervento legislativo di ampio respiro".(Rin)