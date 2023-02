Russia: Putin, risponderemo alle minacce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia risponderà a coloro che la minacciano, e non si limiterà solo ai mezzi corazzati. Lo ha dichiarato il presidente russo, Vladimir Putin, che si trova in visita ufficiale a Volgograd. "Risponderemo e non ci limiteremo all'uso di mezzi corazzati. Tutti devono capirlo. Per coloro che ci minacciano, a quanto pare, la semplice verità non è chiara", ha detto Putin, richiamando "le tradizioni delle generazioni di vincitori che con il loro lavoro, sudore e sangue hanno creato il nostro Paese". Putin ha parlato nel corso di una cerimonia nella ricorrenza dell'anniversario della battaglia di Stalingrado (Volgograd). (Rum)