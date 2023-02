Frosinone: sindaco Alatri, lutto cittadino per i funerali di Thomas Bricca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione dei funerali di Thomas Bricca, il 19enne dichiarato clinicamente morto dopo essere stato ferito alla testa da un colpo di pistola lo scorso lunedì, il Comune di Alatri istituirà il lutto cittadino. In attesa della comunicazione della data ufficiale, il sindaco di Alatri, Maurizio Cianfrocchia, interpellato da “Agenzia Nova”, ha spiegato: “La città è scossa, io stesso sono molto provato da quanto avvenuto, è la prima volta che in città si utilizza un’arma da fuoco. Siamo sconvolti. Allo stesso tempo – ha aggiunto il primo cittadino di Alatri - dobbiamo reagire perché Alatri non è questo. Ci sono criticità, ci sono giovani che utilizzano alcol e droga, ma la maggior parte dei ragazzi studia e si realizza nel lavoro, in ambito imprenditoriale e quant’altro. Nei giorni scorsi – ha commentato Cianfrocchia – mi sono sentito col padre, prima di tutto per portargli il conforto e la vicinanza delle istituzioni. Inoltre, l’ho sentito per seguire lo sviluppo della vicenda. Il giorno dei funerali – ha spiegato il sindaco – non è stato ancora stabilito, aspettiamo che lo annuncino, e in quel giorno proclameremo il lutto cittadino”. Nel frattempo “domattina è stata organizzata da un gruppo di ragazzi una manifestazione, alle 10, in piazza Santa Maria Maggiore, la principale piazza di Alatri”, ha concluso Cianfrocchia(Rer)