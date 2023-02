Montenegro: portavoce Commissione Ue, fondamentale una Corte costituzionale pienamente funzionante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una Corte costituzionale pienamente funzionante è fondamentale per preservare la stabilità delle istituzioni e garantire il rispetto dei diritti fondamentali di tutti i cittadini del Montenegro. Lo ha affermato la portavoce della Commissione europea Ana Pisonero Hernandez, alla richiesta dell'emittente radiotelevisiva "Rtcg" di commentare il raggiunto accordo di ieri sui nomi di tre candidati su quattro da presentare al Parlamento di Podgorica per la carica di giudici della Corte costituzionale. Lo riporta l'emittente radiotelevisiva "Rtcg". "La Commissione sta seguendo da vicino lo sviluppo degli eventi", ha sottolineato Pisonero. Intanto la Commissione costituzionale del Montenegro ha fatto sapere che si riunirà martedì prossimo per trovare un accordo sulla nomina anche del quarto e ultimo giudice della Corte costituzionale. (Seb)