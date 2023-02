Università: Pirondini (M5s), equiparare stipendi Afam a prof universitari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel question time di oggi al Senato ho chiesto alla ministra Bernini se e come intenda equiparare a tutti gli effetti le retribuzioni dei docenti Afam a quelle dei professori universitari garantendo al sistema Afam e ai suoi professori una maggiore dignità, in linea con tutti gli altri Paesi dell’Unione europea. Abbiamo ricevuto una apertura, la stessa Bernini ci ha dato ragione affermando che sono però ancora necessari interventi attuativi che sarebbero prossimi a giungere al traguardo. La attendiamo al varco. Su questo tema non è più procrastinabile un intervento che riconosca pari dignità ai docenti Afam rispetto al resto dei prof universitari". Lo ha detto il senatore M5s, Luca Pirondini, nel corso del question time al Senato con la ministra dell'università Bernini.(Rin)