Torino: la Città ricorda l'incendio del cinema Statuto a 40 anni dalla tragedia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A 40 anni dall'incendio del cinema Statuto che costò la vita a 64 persone, la Città di Torino, in accordo con i familiari delle vittime, ha deciso di onorare la memoria dei morti e allo stesso tempo stimolare una riflessione sulla sicurezza nei luoghi pubblici. In particolare, oltre alle commemorazioni istituzionali, la Città ha lanciato in collaborazione con l'Ufficio scolastico territoriale l'iniziativa #Uscitagiusta a cui possono aderire tutte le scuole di ogni ordine e grado. Sarà una simulazione di evacuazione che si concluderà con la lettura di un comunicato commemorativo. “A distanza di quarant’anni da quella tragedia, che ha così profondamente segnato la nostra comunità, vogliamo ricordare le vittime e stringerci intorno ai loro familiari - ha affermato la presidente del Consiglio comunale di Torino Maria Grazia Grippo -. Ma questo non basta: come istituzione abbiamo il dovere di promuovere ogni azione utile a incrementare la consapevolezza delle regole di prevenzione degli incidenti. Occorre farlo rivolgendosi a tutta la città ma in primo luogo ai giovani e alle giovani, che possono avere un ruolo da protagonisti nella costruzione di una nuova cultura della sicurezza", ha concluso.(Rpi)