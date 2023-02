Roma: Pd Campidoglio, con delibera Multiservizi chiudiamo annosa vicenda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma Multiservizi diventerà una società in house "dando maggiore qualità ai servizi, generando un risparmio economico e finalmente stabilità e certezza ai lavoratori. Siamo orgogliosi di aver approvato oggi la delibera di Giunta capitolina che scrive la parola fine ad un'annosa vicenda". Lo affermano in una nota i consiglieri capitolini del Partito democratico. "Internalizzare Roma Multiservizi significa riportare nel perimetro dell'amministrazione servizi di interesse generale che riguardano le scuole della Capitale, vale a dire il servizio di pulizia, di ausiliariato, di piccola manutenzione e di assistenza al trasporto per le alunne e gli alunni con disabilità che frequentano le scuole di ogni ordine e grado - spiegano -. Quello che approviamo oggi è un atto importante, che racchiude un preciso indirizzo politico dell'amministrazione e un percorso trasparente che dà mandato agli uffici per mettere in atto tutte le attività gestionali per riacquisire Roma Multiservizi. Per troppi anni - proseguono -, dopo inefficaci interlocuzioni e soluzioni prospettate dalle precedenti amministrazioni, i servizi, i lavoratori e le loro famiglie hanno sofferto una situazione di incertezza che ha pesato sulla continuità delle attività per le scuole e ha generato maggiori spese. Oggi - concludono - voltiamo pagina per promuovere la qualità del servizio scolastico integrato della Capitale". (Com)