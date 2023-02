Energia: presidente romeno preannuncia nuovo contratto di fornitura di gas dall'Azerbaigian

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente romeno, Klaus Iohannis, ha annunciato oggi a Baku che Romgaz e Socar, società controllate rispettivamente da Romania e Azerbaigian, firmeranno domani un nuovo contratto per la fornitura di gas naturale azerbaigiano. "Ho ringraziato il presidente Aliyev per aver avviato l'esportazione di gas aggiuntivo dall'Azerbaigian alla Romania dal primo gennaio 2023. Sono lieto che domani venga firmato un nuovo contratto valido per il periodo dal primo aprile 2023 al primo aprile 2024 tra Romgaz e Socar", ha dichiarato Iohannis in una conferenza stampa congiunta con Aliyev. Romgaz e Socar hanno firmato il 16 dicembre 2022 a Bucarest il primo contratto individuale per la fornitura di gas naturale azerbaigiano in Romania. Il contratto consente consegne programmate di gas naturale dal primo gennaio 2023, attraverso il Corridoio meridionale del gas, utilizzando le capacità di trasporto dei gasdotti Tap, Igb e le reti di Bulgaria e Romania. Il contratto si basa su un accordo quadro recentemente concluso dalle due società a tempo indeterminato. La Romania è costantemente alla ricerca di nuove fonti di approvvigionamento di gas naturale per eliminare ogni dipendenza dal gas russo. (Rob)