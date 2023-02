Sanremo: Morgante (Fd'I), nessuna censura su artisti in gara al Festival

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Leggo con stupore alcune polemiche strumentali sul mio intervento di fine seduta di ieri alla Camera. Non c'è mai stata alcuna intenzione di censurare gli artisti in gara al Festival di Sanremo né tantomeno bloccare la partecipazione di Franco Rocati, in arte Rosa Chemical. Con il mio intervento in Aula, ho semplicemente invitato l'organizzazione della kermesse a valutare l'opportunità di veicolare, nella fascia protetta, temi quali il sesso, l'amore poligamo e i porno su Onlyfans che rischierebbero di snaturare la funzione sociale e culturale dell'evento. In ragione del fatto che in quella fascia oraria, il Festival tiene incollati allo schermo famiglie e bambini". Lo afferma, in una nota, Maddalena Morgante, deputato di Fratelli d'Italia e responsabile del Veneto del dipartimento Pari opportunità, famiglia e valori non negoziabili del partito.(Com)