Roma: Murelli (Lega) su neonato morto, priorità governo è tutelare salute fisica e psicologica di neo mamme e neonati

- "Non possiamo abbassare la guardia sul dibattito sul rooming-in, ossia la pratica che consiste nel portare il bambino appena nato nella sua culla in stanza con la madre, in modo che possa restare insieme a lei. È ancora forte il dispiacere dopo la morte del neonato soffocato nel letto della madre dopo essere stato allattato. La tragedia di Roma, purtroppo, non è un caso isolato e richiede una nuova visione per assistere le neo-mamme e supportarle nel momento della nascita. Bene quindi le rassicurazioni da parte del ministro Schillaci alla mia interrogazione: serve un percorso per le future mamme e per i neo genitori che vanno affiancati in fase di maternità e di nascita. Il governo, come ha confermato lo stesso ministro alla Salute, c'è ed è vicino alle famiglie e alle donne che non solo hanno il diritto di diventare mamme ma devono diventarlo ricevendo le migliori garanzie fin dall'inizio. Fare figli non deve essere un peso ma una scelta di libertà, crescita personale familiare e sociale. Da mamma di tre figli avuti tutti con parto naturale e avendo avuto esperienze di parto diverse, capisco perfettamente lo stato di una partoriente. Sono - e lo è anche questo governo - vicina a tutte le neo-mamme che vanno aiutate e supportate in questo momento così importante". Lo ha detto la senatrice della Lega Elena Murelli, capogruppo in commissione Affari sociali a palazzo Madama, intervenendo durante il question time al ministro della Salute. (Rin)