Roma: assessore Turismo, dopo false promesse M5s su Multiservizi finalmente dignità a lavoratori

22 luglio 2021

- Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri "rendendo finalmente la Roma Multiservizi totalmente pubblica scrive una pagina di storia per la nostra città". Lo afferma in una nota l'assessore capitolino al Turismo, Alessandro Onorato. "Dopo anni di false promesse della sindaca Raggi e del Movimento 5 stelle e dopo le giuste battaglie dei lavoratori, che ho sostenuto con convinzione e determinazione dall'opposizione, si risolve oggi una situazione che sembrava irrisolvibile - spiega -. Ringrazio il sindaco e l'assessora Pratelli per il prezioso e generoso lavoro svolto. Finalmente - aggiunge - si dà stabilità e dignità a migliaia di lavoratori, che hanno sempre dato il massimo e che ogni giorno garantiscono servizi puntuali ai cittadini romani. Da oggi i servizi scolastici saranno ancora migliori e garantiti con continuità e qualità, con vantaggi evidenti anche per le famiglie e per i ragazzi". (Com)