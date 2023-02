Catalogna: presidente Aragones, accordo bilancio con Psc non "diluisce" maggioranza pro-indipendenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Catalogna, Pere Aragones, ha assicurato che l'accordo di bilancio con il Partito socialista catalano (Psc) "non diluisce" la maggioranza pro-indipendenza del 52 per cento in Parlamento e che il suo governo rimane "impegnato" a far votare la Catalogna in un referendum di autodeterminazione. "Questo accordo dà ossigeno ai servizi pubblici, alla reindustrializzazione del Paese e al miglioramento della vita dei cittadini", ha spiegato Aragones spiegando l'intesa con il partito d'opposizione. Su questo punto, il leader catalano ha ribadito che la vocazione del suo esecutivo è di raggiungere un "ampio consenso", esortando l'ex alleato Uniti per la Catalogna (JxCat) a "mettere al primo posto" l'interesse generale attraverso il sostegno al bilancio per il 2023. A tal proposito, Aragones ha ricordato che è stato l'ex assessore all'Economia di JxCat, Jaume Giró, ad avviare i contatti con il Psc sui conti, e ha sostenuto che il progetto che il governo approverà include misure introdotte da loro. (Spm)