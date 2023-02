Veneto: a Vigodarzere posta la prima pietra per raddoppio ponte ferroviario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi a Vigodarzere è stata posata la prima pietra del cantiere per il raddoppio del ponte ferroviario sul fiume Brenta nella tratta Padova - Castelfranco Veneto. "Una giornata importante per tutto il padovano resa possibile dalla firma, nel giugno 2021, del protocollo d'intesa tra la Regione del Veneto e Rfi che ha previsto uno stanziamento, da parte della Regione, di 40 milioni di euro", ha commentato Elisa Cavinato, consigliere regionale dell'Intergruppo Lega - Liga veneta. "Il nuovo ponte - ha aggiunto - permetterà di mantenere la doppia linea ferroviaria anche a scavalco del fiume Brenta. La nuova struttura permetterà di superare questo problema per la sicurezza idrogeologica: le spalle del nuovo ponte saranno realizzate direttamente al di là degli argini. Una soluzione che permetterà di realizzare il ponte a campata unica più lungo d'Italia, ben 100 metri lineari. Un'opera quindi estremamente importante per la logistica su ferro padovana ma anche avveniristica e rispettosa dell'ambiente". (Rev)