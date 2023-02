Trasporti: a Milano ancora -25 per cento utenti rispetto al pre-Covid, in linea con il dato nazionale di Asstra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La diminuzione dei ricavi e gli aumenti dei costi dell'energia continuano a essere un problema per il trasporto pubblico locale: una situazione emersa dal convegno nazionale di Asstra, l'associazione che riunisce le imprese del trasporto pubblico che si è tenuto lo scorso fine settimana al Maxxi di Roma confermata anche, a livello territoriale, da Atm, l'azienda di trasporti pubblici milanesi. Malgrado il Covid-19 non sia più pericoloso come nei periodi più bui della pandemia, infatti, il dato dei passeggeri registrato dai mezzi di trasporto pubblici milanesi resta ancora in negativo rispetto al pre-covid, con un calo che oscilla tra il 20 e il 25 per cento. Una situazione in linea con il dato nazionale di -21 per cento circa riportato da Asstra. Il dato milanese era stato riferito dal direttore generale di Atm Arrigo Giana relativo al 2022, ma anche per questo inizio del 2023, viene spiegato dall'azienda, la situazione è sostanzialmente le medesima. Una situazione che rischia di diventare fisiologica, per un cambio di approccio nei confronti del trasporto pubblico anche, ma non solo, a causa dello smart working. Nei prossimi quattro o cinque anni, infatti, ci sono ancora margini di recupero, ma il calo passeggeri potrebbe attestarsi comunque intorno al 15 per cento e diventare, appunto, fisiologico. Un numero, anche questo, vicino al 12 per cento segnalato da Asstra come media nazionale per il 2023. (segue) (Rem)