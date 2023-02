Trasporti: a Milano ancora -25 per cento utenti rispetto al pre-Covid, in linea con il dato nazionale di Asstra (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Altro tema che si aggiunge alla riduzione dei ricavi è quello dell'incremento dei costi, sia per quanto riguarda il carburante sia per l'energia elettrica che passa dai 45 milioni di euro, che è la cifra che Atm pagherà per il 2022 quando aveva ancora i contratti vecchi fatti nel 2021, a 170 milioni di euro per la stessa quantità di energia elettrica. Una situazione complicata che potrebbe determinare dei tagli ai servizi, ancora in fase di studio e che, come spiegato nei gironi scorsi dal sindaco di Milano, Giuseppe Sala, genera la necessità di recuperare dal Governo 220 milioni per il bilancio comunale, necessari proprio a coprire i costi del Tpl che in particolare, per quanto riguarda le metropolitane, con un passaggio da 1,4 milioni di passeggeri al giorno al milione circa, sta vivendo una flessione degli introiti nonostante la risalita post-pandemica. Una situazione economica che, ovviamente, fa parte di un quadro nazionale non certo rose. Asstra, stima che a livello nazionale le risorse necessarie a colmare le perdite del settore risalenti al biennio 2021-2022 siano pari ad almeno 800 milioni di euro, Questo non sarebbe solo dovuto alla flessione della domanda, in calo anche a livello italiano del 21 per cento circa, ma anche per via del rincaro dei carburanti più utilizzati dai mezzi adibiti al trasporto pubblico, ossia diesel e metano. (Rem)