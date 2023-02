Lavoro: Toussan (Ugl), prevedere per parasubordinati versamento a fondi interprofessionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi ho partecipato al tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo, alla presenza del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Elvira Calderone. “Un incontro proficuo e un'occasione importante per parlare di equo compenso, di Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (Iscro), politiche attive e previdenza. Come Ugl, abbiamo presentato alcune proposte, tra cui la possibilità di prevedere per i parasubordinati il versamento ai fondi interprofessionali e quindi di accedere al sistema moltiplicatore dell'offerta formativa”. Lo ha dichiarato Michela Toussan, segretario confederale dell'Ugl, in merito al tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo che si è riunito oggi al ministero del Lavoro con il ministro Calderone. “Si è poi auspicata una maggiore osmosi tra sistemi previdenziali e per l'Iscro, in modo unanime, si è valutato di vedere alcuni parametri mantenendo però in vita l'Istituto", ha aggiunto Toussan. (Rin)