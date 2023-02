Filippine: Cina critica accordo su basi militari, rafforzamento presenza Usa minaccia pace regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ritiene che la cooperazione in materia di difesa e sicurezza tra i Paesi debba favorire la pace e la stabilità regionali e non mirare o danneggiare gli interessi di terzi. Lo ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri cinese Mao Ning nella conferenza stampa odierna, in riferimento all’accordo tra gli Stati Uniti e le Filippine per l’accesso Usa alle basi militari del Paese del Sud-est asiatico. “La parte statunitense, per interessi egoistici, mantiene la mentalità a somma zero e continua a rafforzare il dispiegamento militare nell’Asia-Pacifico. Ciò potrebbe inasprire le tensioni e mettere in pericolo la pace e la stabilità nella regione. I Paesi della regione devono rimanere vigili ed evitare di essere costretti o utilizzati dagli Stati Uniti”, ha affermato la portavoce. (segue) (Cip)