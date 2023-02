Lombardia 2023: Fontana, su legge aborto Majorino si sta arrampicando sui vetri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come si fa a rispondere a una cosa che non ha senso, mi sembra veramente che si stiano arrampicando su tutti i vetri scivolosi per cercare di avere un minimo di visibilità". Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine dell'incontro con Confservizi e Assimpredil Ance a Milano, in risposta al candidato di Pd e M5s, Pierfrancesco Majorino, secondo il quale riguardo alla legge 194 sull'aborto "se (alle regionali ndr) vince Fontana, con Fratelli d'Italia più forte che in passato, la Lombardia diventa un laboratorio regressivo che mette a rischio la libertà e la sicurezza delle donne". (Rem)