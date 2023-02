Austria: ambasciatore russo, dubito che Vienna prenda decisioni di politica estera da sola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore russo a Vienna, Dmitrij Lubinsky, ha espresso dubbi sul fatto che il governo austriaco prenda decisioni di politica estera da solo. Le parole di Lubinsky giungono a seguito della decisione dell'Austria di dichiarare quattro diplomatici russi personae non gratae. "Ci sorgono sempre più domande sull'indipendenza del corso della politica estera dell'Austria", si legge nella dichiarazione dell'ambasciatore, pubblicata sul canale ufficiale Telegram della missione diplomatica. "Non diciamo chi sta costringendo l'Austria, ma non è difficile da capire", ha concluso Lubinsky. (Geb)