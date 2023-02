Farnesina: prima riunione 2023 della Task force sui minori contesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Direzione generale per gli italiani all'estero ha presieduto oggi alla Farnesina la prima riunione del 2023 della Task force minori contesi. Lo riferisce una nota del ministero degli Esteri. Anche questa occasione, che ha visto la consueta partecipazione di funzionari dei dicasteri dell'Interno e della Giustizia, ha permesso di fare il punto sulle situazioni dei minori coinvolti nel conflitto in Ucraina. Il fenomeno dei minori contesi non accenna a ridimensionarsi. La Farnesina ha trattato sino allo scorso anno 548 vicende rispetto alle 516 del 2021. Ad essere maggiormente interessata da casi di minori e sottrazioni internazionali è principalmente l’Europa (316 casi trattati nel 2022), seguita dalle Americhe (95), Mediterraneo e Medio Oriente (76), Asia (43) e Africa (18). (Com)