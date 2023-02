Iran: Onori (M5s), governo agisca per fermare condanne a morte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo la massiccia adesione dei parlamentari del Movimento cinque stelle alla campagna contro le ingiuste condanne a morte dei manifestanti in Iran (con più di 60 parlamentari del M5s che hanno aderito, su circa 80 adesioni totali), oggi, al question time in commissione Esteri ho sollevato nuovamente il tema con il sottosegretario agli Esteri, Giorgio Silli. Ho chiesto in particolare quali iniziative diplomatiche intenda intraprendere il governo per bloccare l'esecuzione delle sentenze di condanna a morte, suggerendo di prendere in considerazione la possibilità di farsi promotore anche di azioni coordinate da parte degli ambasciatori dei 27 Stati membri dell'Unione europea in Iran, per visitare carceri e tribunali al fine di monitorare le reali condizioni dei manifestanti condannati a morte. Dall'inizio delle proteste in Iran, infatti, sono già state eseguite diverse pene capitali e decine di manifestanti, anche minorenni, rischiano l'esecuzione. Lo sdegno e la condanna della comunità internazionale non bastano: i governi devono mobilitarsi concretamente e velocemente". Lo dichiara in una nota la deputata del M5s, Federica Onori, membro della commissione Esteri di Montecitorio. (Com)