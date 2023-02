Sindacati: Landini, livello povertà dei lavoratori inedito per Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Italia in questo momento c'è "un livello di precarietà e povertà nel lavoro con queste caratteristiche non c'è mai stato nel nostro Paese e questo non solo mette in discussione l'idea di sindacato stesso ma mette in discussione la possibilità di una diversa prospettiva sociale". Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, nel suo intervento al settimo congresso della Cgil di Roma e del Lazio in corso ora al centro congressi Frentani di Roma. (Rer)