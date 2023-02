Ucraina: von der Leyen, strategia di sostegno all'infanzia per i bambini orfani di guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea offrirà 10 milioni di euro per sostenere l'elaborazione di una strategia di assistenza all'infanzia, anche con progetti di gemellaggio, per i bambini rimasti orfani a causa della guerra. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in una conferenza congiunta a Kiev con il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. "La guerra di Putin ha spezzato tante vite e imposto sofferenze ai bambini ucraini. Non possiamo rimediare a questo, ma possiamo offrire conforto per consolare il loro dolore e per aiutare al meglio che possiamo", ha detto. "Vogliamo che questi bambini crescano in un ambiente amorevole, che dia loro fiducia e forza. Vi sosterremo per fornire la migliore assistenza possibile a questi orfani", ha aggiunto. "Inizieremo con 10 milioni di euro per sostenere l'elaborazione di una moderna strategia di assistenza all'infanzia, che comprenderà ovviamente il rafforzamento delle capacità e un progetto di gemellaggio. Ritengo infatti che sia saggio che l'Ucraina faccia squadra con Stati membri europei che hanno affrontato lo stesso processo", ha proseguito von der Leyen. "Non possiamo riportare indietro i genitori di questi bambini, ma possiamo portare il loro futuro nelle nostre menti e nei nostri cuori, e fare del nostro meglio per loro", ha concluso von der Leyen. (Kiu)