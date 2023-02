© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cnh Industrial chiude il 2022 con ricavi consolidati pari a 23.551 milioni di dollari (+20,8 per cento rispetto all'anno precedente, +24 per cento a valuta costante). Lo rende noto il gruppo. L'utile netto è stato pari a 2.039 milioni di dollari (utile netto adjusted di 2.004 milioni, con un risultato diluito per azione adjusted di 1,46 dollari).(Rin)