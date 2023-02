Lazio 2023: Foschi (Pd), silenzio Rocca alimenta ombre su sua affidabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Enzo Foschi, vicesegretario Pd Lazio, in una nota dichiara: "Oggi dai giornali abbiamo appreso un'altra impresa del candidato presidente del centrodestra Rocca (in verità in buona compagnia del deputato laziale della lega Durigon): la capacità di fare un buon affare". "Comprare una casa di 200 metri quadri a un prezzo di favore risparmiando centinaia di migliaia di euro non è da tutti. Al di là della legittimità della procedura, - aggiunge Foschi - è vergognoso che a fronte di migliaia di famiglie che stanno facendo i salti mortali per comperarsi case anche messe in vendita da enti pubblici (come è il caso di Rocca e Durigon) il candidato presidente di centrodestra non si sia fatto scrupolo di approfittare dell'occasione anche, guarda un po' il tempismo, riuscendo come riporta oggi la stampa, nel miracolo di farsi intestare a suo nome il contratto poche settimane prima di procedere all'acquisto privilegiato. Rocca chiarisca. Il suo silenzio su questa e altre vicende ormai di pubblico dominio lanciano un'ombra sempre più cupa sulla sua affidabilità". (Com)