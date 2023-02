Lazio 2023: D'Amato, su casa Rocca elettori hanno diritto di sapere verità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli elettori "hanno diritto di sapere la verità. Rocca appena un mese e mezzo fa, mentre si dimetteva dalla presidenza di una delle principali associazioni di categoria della sanità privata, acquista una casa di lusso di 200 mq a prezzo scontato, dall'Enpaia, l'ente di previdenza degli agricoltori. Se fosse vero sarebbe uno scandalo". Lo dichiara in una nota il candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Lazio, Alessio D'Amato. "Deve chiarire subito agli elettori, è un insulto agli agricoltori che pagano i contributi e a tutte quelle famiglie che non possono permettersi una casa. Basta privilegi, basta silenzi, serve massima trasparenza - aggiunge D'Amato -. Sto cercando di mantenere la campagna elettorale sui binari di un confronto civile sulle cose da fare. E intendo continuare così. Ma è difficile non vedere che ogni giorno vengono fuori casi, problemi, scandali che riguardano i comportamenti di Rocca. E lui non risponde letteralmente mai", conclude D'Amato.(Rer)