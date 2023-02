Lazio 2023: Bonelli (Avs), interpellanza urgente su case scontate di Durigon e Rocca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I fatti di cui si parla oggi e in cui sono coinvolti Claudio Durigon e Francesco Rocca "sono molto gravi. Ricordiamo che l'Enpaia è un ente posto sotto vigilanza del ministero del Lavoro, dove Durigon è sottosegretario. Viene immediato porsi il quesito: che cosa hanno a che fare Rocca e Durigon con l'ente di assistenza degli agricoltori, tanto da aver diritto di acquistare, con uno sconto pari al 30 per cento, abitazioni di lusso in un noto e prestigioso quartiere di Roma come la Camilluccia". Così in una nota Angelo Bonelli, deputato dell'Alleanza verdi e sinistra. "A questo proposito - aggiunge Bonelli - annunciamo un'interpellanza urgente perché riteniamo che sia doveroso sapere per quali ragioni l'ex presidente della Croce Rossa Rocca e il sottosegretario Durigon siano riusciti ad ottenere uno sconto così considerevole per l'acquisto degli appartamenti. Immobili che, ricordiamo, avevano avuto in locazione solamente poco tempo prima della decisione della messa in vendita da parte dell'ente". (Rer)