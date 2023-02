Ucraina: Zelensky, stiamo difendendo valori dell'Ue combattendo la Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Combattendo la Russia, l'Ucraina sta difendendo i valori su cui l'Unione europea è stata fondata. Lo ha dichiarato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, parlando in una conferenza stampa congiunta con la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, che si trova in visita ufficiale a Kiev. "Gli ucraini stanno difendendo nel campo di battaglia i valori sulla cui base l'Europa è stata formata, quindi non possiamo perdere, e ogni passo verso l'integrazione tra l'Ucraina e l'Ue ispira il nostro popolo", ha osservato Zelensky. I fondatori dell'Ue sognavano che l'Europa fosse protetta "da qualsiasi aggressione, sciovinismo, tentativi di modifica dei confini con la forza (...) e che i diritti di ogni persona, di ogni comunità fossero protetti". "Ora è ovvio che si può realizzare un sogno di un'Europa pacifica solo insieme all'Ucraina e solo sconfiggendo la Russia, la forza più antieuropea che c'è nel mondo di oggi", ha sottolineato Zelensky. La Russia, ha detto ancora il capo dello Stato, si sta preparando per una rivincita non solo contro l'Ucraina, ma anche contro tutta l'Europa libera. "Ora la Russia sta concentrando le forze, lo sappiamo tutti, si sta preparando per un tentativo di vendetta non solo contro l'Ucraina, ma contro un'Europa libera, contro un mondo libero", ha affermato Zelensky, secondo cui il successo sul campo di battaglia non sarebbe sufficiente per combattere il nemico. "Abbiamo bisogno di fede in Europa, in un'Europa libera, pacifica, unita, abbiamo bisogno della forza delle nostre istituzioni, abbiamo bisogno di risultati motivanti nell'integrazione, che saranno la prova che la resistenza del nostro popolo sul campo di battaglia e a tutti gli altri livelli di questo difficile, importante, fatidico confronto è davvero sostenuta da tutta l'Europa", ha concluso il presidente. (Kiu)