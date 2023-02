Vietnam: istituite relazioni diplomatiche con Trinidad e Tobago

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Vietnam e Trinidad e Tobago hanno istituito relazioni diplomatiche. Lo riferisce un comunicato congiunto firmato ieri a New York dai rispettivi rappresentanti permanenti presso le Nazioni Unite, l’ambasciatore vietnamita Dang Hoang Giang e il trinidadiano Dennis Francis. Le parti hanno concordato di aprire sedi diplomatiche, di condividere informazioni, di coordinarsi nei consessi multilaterali e di esplorare le possibilità di cooperazione, in particolare nel nei settori del petrolio e del gas, del turismo e dell’agricoltura. Il Vietnam ha ora relazioni con tutti i 35 Paesi americani e con 192 in tutto il mondo, sottolinea il portale del governo vietnamita.(Fim)