Decreto Ong: Bicchielli (Nm), stabilisce regole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questo decreto "detta una disciplina più rigorosa per il transito delle navi nelle acque territoriali, stabilisce delle regole per i salvataggi, fissa delle procedure per le attività regolari, prescrive che la domanda di asilo sia fatta direttamente a bordo. Ma soprattutto sgombra il campo da alcune ipocrisie che consentono a una parte politica di presentarsi come baluardo della solidarietà e della filantropia, e invece coprono un mercato di illusioni e di morte. Non si può far finta di non vedere la linea che separa il 'salvataggio', attività encomiabile, dall''incentivo' alle partenze, che non favorisce certo i profughi e neanche i migranti irregolari, ma solo i trafficanti di vite e di morte. Noi vogliamo farci carico di una soluzione magari meno immediata ma più strutturale ai problemi del Sud del mondo, evitando nel frattempo che dietro il paravento della solidarietà i trafficanti si arricchiscano". Lo ha detto il deputato di Noi moderati, Pino Bicchielli, intervenendo in Aula a Montecitorio sul decreto Ong. "Noi vogliamo affrontare questa sfida gestendo i flussi e la solidarietà con senso dell'umanità e delle regole, e mettendo in campo un piano Marshall per l'Africa che coinvolga in un impegno reale tutta l'Europa e non solo i Paesi di frontiera, prevedendo un grande piano di investimenti nel continente africano finalizzato allo sviluppo e alla creazione delle condizioni per una reale crescita economica - ha continuato il parlamentare -. Ma mentre il 'programma vasto' viene messo in campo, non si può lasciare che si lucri sulle speranze e sui sogni di esseri umani che se non trovano la morte in mare, trovano la sofferenza in un viaggio che spesso finisce con il rimpatrio". (Rin)