Lazio 2023: Marotta (Avs), con coordinamento Verdi Sinistra andiamo nella giusta direzione

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Quella di oggi in Campidoglio è una notizia importante perché la nascita del patto federativo fra i gruppi di Verdi e Sinistra è un segnale importante che va nella giusta direzione, ovvero quella di dare di lavorare con maggior convinzione e con maggiore forza alla costruzione di uno spazio politico partecipativo, inclusivo che faccia delle questioni della giustizia ambientale, della giustizia sociale e della difesa dei diritti civili la stella polare dell'iniziativa. Così in una nota Claudio Marotta, candidato per la lista Verdi e Sinistra alle elezioni regionali del Lazio. "Oggi siamo in campo insieme - aggiunge - per sostenere Alessio D'Amato, presidente nella battaglia della Regione Lazio in cui sono chiamato in prima persona. Ma già da tempo come gruppi stiamo lavorando per rafforzare il punto di vista delle forze ecologiste più radicali dentro la coalizione, anche a sostegno di Roberto Gualtieri, che già governa Roma, che sta dando segnali importanti sul terreno, ad esempio del contrasto alle povertà. Noi siamo in campo, da questo punto di vista il lavoro fatto sulla delibera 140 sugli spazi sociali, il lavoro fatto su le residenze anagrafiche e l'articolo 5 della legge Lupi sono risposte concrete che già oggi affrontano il tema di costruire una città più giusta per tutte e tutti, anche per coloro che sono sono esclusi da una serie di diritti per responsabilità delle passate amministrazioni. Quindi il nostro impegno in campo oggi con maggiore convinzione, con maggiore coesione in modo leale senza rinunciare alle nostre battaglie, al fianco del Sindaco Gualtieri. Poi, poi ancora di più, da qui ai prossimi dieci giorni in campagna elettorale per fermare le destre, sostenendo Alessio d'Amato ma soprattutto per affermare che c'è bisogno di una giusta radicalità sui temi della giustizia ambientale e della giustizia. C'è bisogno della giusta radicalità anche per rompere il disincanto e recuperare quel consenso che ci può tornare a far vincere", conclude Marotta.(Com)