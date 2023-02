© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ribadisco che non ho mai inteso accostare il Pd alla mafia. Ovviamente considero non censurabili le mie valutazioni espresse in Aula, giuste o sbagliate che possano apparire, su ogni e qualsiasi avvenimento". Lo dichiara il presidente della commissione Affari costituzionali Alberto Balboni, senatore di Fratelli d'Italia. (Rin)